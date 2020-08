Zebi: "Sono fiducioso sulla buona riuscita delle trattative Satalino-Zerbin"

Sentiamo Moreno Zebi

Il Cesena a causa della positività al Covid di uno dei suoi tesserati resterà in isolamento fino al 9 settembre. Il mercato però non si ferma e, dopo l'ufficialità di Petermann e Collocolo, le piste più calde sul fronte mercato sono i giovani Satalino e Zerbin.

Porpio su queste due trattative il Ds del Cesena, Moreno Zebi, ha fatto il punto della situazione: "Sono due nostri obiettivi dichiarati e sono fiducioso che le trattative possano chiudersi con entrambi nei prossimi giorni. È chiaro che sono due profili appetibili non solo per noi, ma per tanti club che fanno una politica come la nostra. Non basta convincere i ragazzi ma va trovato l'accordo anche con la società".