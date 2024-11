A Serravalle nasce l'Arena del Futsal

Continuano i lavori di realizzazione della nuova area sportiva di Serravalle B. In questi giorni è stata montata la struttura in legno della Arena del Futsal. Il progetto prevede anche una tribuna per seguire gli eventi del Futsal. La struttura coprente sarà in lamiera. Il termine dei lavori dell'Arena Futsal è previsto per gennaio 2026. Prosegue anche il cantiere dell'area dedicata al campo da calcio. Rispetto al progetto iniziale da 800 posti la tribuna potrà ospitare ulteriori spettatori. Il campo sarà realizzato in erba sintetica e sorgerà su un parcheggio coperto da 290 posti.