All’asta il “Titano739” del primo gol stagionale, con la firma di Alessandro Golinucci

Lo scorso 1° settembre la finale di Supercoppa Sammarinese ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione calcistica del Titano. In quella stessa serata ha fatto il suo debutto anche il nuovo pallone unico FSGC realizzato da Park, chiamato Titanico739 . La sfida, che vedeva opposte Virtus e Tre Penne, si è sbloccata al 34’ del primo tempo con il colpo di testa vincente di Alessandro Golinucci per il vantaggio della formazione nero-verde. Quel pallone è stato non solo conservato, ma anche autografato dallo stesso centrocampista della Virtus e della Nazionale – di recente andato in gol anche contro la Danimarca – e conservato in attesa di un’occasione speciale. Quell’occasione è adesso: è già iniziata infatti l’asta, organizzata sulla piattaforma www.matchwornshirt.com, tramite la quale sarà possibile accaparrarsi non solo il pallone del primo gol della stagione 2023-24, ma anche una serie di oggetti quali la maglia della Nazionale autografata da tutti i giocatori, i gagliardetti della stessa finale di Supercoppa e quelli della finale di Coppa Titano BKN301 2022-23 e del Tre Penne campione di San Marino 2022-23, anch’essi corredati di autografi. L’asta terminerà il prossimo 28 ottobre.