Buonocunto decide allo scadere: la Virtus supera 1-0 il Tre Fiori

Tre Fiori - Virtus

Una partita bloccata, dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E invece la Virtus porta a casa i primi 3 punti pesantissimi di questo campionato, superando il Tre Fiori all'ultimo secondo con il gol più facile in carriera dell'intramontabile Buonocunto. Il caldo e i carichi di lavoro incidono e non poco nel big match di Acquaviva: nel primo tempo la Virtus, fresca vincitrice di Supercoppa, tiene in mano il pallino del gioco ma le occasioni sono di marca gialloblu. Botta centrale di Censoni e respinta di Passaniti, passano poco più di 60 secondi ed altra azione corale dei ragazzi del neo-tecnico Andrea De Falco: Bernardi mette dentro, Cecconi si divora il possibile vantaggio ciccando il piattone.

Nella ripresa, invece, cambia il copione: la Virtus gioca e colleziona chance. Un rimpallo favorisce Elia Ciacci che ci prova dal limite, il destro scheggia il palo e termina sul fondo. Poi pezzo di bravura di Pecci: l'ex Rimini sgattaiola in mezzo a 3 e calcia di mezzo esterno, con la sfera che esce di un soffio. Stessa sorte ancora per Ciacci che anticipa Cecconi e slalomeggia fra i difensori gialloblu, anche in questo caso il suo tentativo passa a centimetri dal legno. Si viaggia sul filo dell'equilibrio, che potrebbe spezzarsi quando Tortori se ne va su Tomassoni e l'ex Faetano lo atterra, prendendosi il secondo giallo. Con il Tre Fiori in 10, la Virtus carica a testa bassa ma Fiorentino ha due palle per il clamoroso 1-0: prima Cirrottola scappa a sinistra e Passaniti alza in corner l'incornata di Ciccione. Poi Varrella prende posizione sull'angolo e non inquadra lo specchio. De Falco opera una sostituzione, il direttore di gara concede 30 secondi di recupero aggiuntivi e succede quello che non t'aspetti. Buonocunto illuminante con il tacco per Tortori, il muro gialloblu fa quello che può ma – dopo una serie di rimpalli – la sfera torna al 10 di Acquaviva che deposita in rete il gol-partita. Triplice fischio immediato, e ad Acquaviva può partire la festa neroverde.