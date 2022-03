Calcio Femminile: la San Marino Academy non sfonda, contro la Pro Sesto è 1-1

Dopo la vittoria contro la Roma Femminile nel recupero, la San Marino Academy inizia il trittico di gare casalinghe con un pareggio con la Pro Sesto. Partita in salita per la squadra di Alain Conte che dopo 14 minuti si trova a rincorrere. Le ospiti vanno in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Elena Mariani. Buon momento Pro Sesto, con Leonessi che ci prova dalla lunga distanza senza trovare lo specchio di porta. Replica sammarinese con Papaleo che sulla sinistra si libera per il tiro, Ricciardi blocca. La San Marino Academy ha una grandissima occasione per il pari con Menin. Ottimo lavoro di Barbieri che serve al centro da dove Menin spara incredibilmente alto. Altra occasione delle Titane sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione con Martina Piazza e Venturini che si ostacolano a vicenda. Ancora la San Marino Academy sull'asse Papaleo/Barbieri con l'ex Cesena che va alla conclusione senza trovare la porta. In chiusura di tempo il pareggio della San Marino Academy. Menin resta in piedi nonostante la pressione avversaria, la numero 9 serve al centro Barbieri che controlla e poi si gira e riesce a concludere in porta facendo 12 gol in campionato. Nella ripresa altra occasione sammarinese, con Barbieri che arriva alla conclusione sotto porta, palla contro la traversa, ma il gioco era fermo. La San Marino Academy il gol lo trova con Raffaella Barbieri sull'ottimo cross di Massa. La rete viene annullata per fuorigioco segnalato dall'assistente. L'ex attaccante del Luserna è sempre tra le più pericolose, ma non riesce superare Ricciardi, che su Menin rischia di commettere una grave ingenuità rinviando addosso alla giocatrice del Titano in pressione. La palla viene poi recuperata da portiere della Pro Sesto. La squadra di Alain Conte ci prova fino alla fine, la Pro Sesto regge e finisce 1-1.