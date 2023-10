Calcio, San Marino verso la sfida alla Danimarca di Kjaer e Højlund

Tre giorni dopo la trasferta di Belfast, San Marino torna nel suo stadio per la sfida più prestigiosa del girone di qualificazione a Euro2024. Allo Stadium arriva la Danimarca leader del gruppo H con la Slovenia. Un girone che dopo le ultime adesso è ben definito con le due capolista con un margine di 4 punti su Finlandia e Kazakistan e che nel prossimo turno possono fare un altro decisivo passo verso la fase finale in Germania. A Serravalle la Danimarca ci arriva dopo tre vittorie di fila, l'ultima il 3-1 al Kazakistan.

A guidare la sua nazionale ci sarà il difensore del Milan Simon Kjaer, che sul Titano va verso il nuovo record assoluto di presenze con la maglia della Danimarca. Dopo aver eguagliato Peter Schmeichel a San Marino arriverò molto probabilmente la presenza 130.

Quella del ct Kasper Hjulmand è una nazionale di grande valore con giocatori di primissimo piano. Oltre al difensore del Milan, nella lista dei convocati figurano anche il napoletano Jesper Lindstrøm, gli ex Inter e Lecce Christian Eriksen e Morten Hjulmand. Giocatori ai quali si aggiungono anche Joakim Mæhle e Rasmus Højlund, oggi con le maglie di Wolfsburg e Manchester United, ma passati da Bergamo con l'Atalanta.

Una sfida impossibile per i Titani che a Copenaghen erano riusciti a contenere i danesi davanti a 36 mila tifosi, con un ottimo secondo tempo. Proprio uno degli aspetti migliori della squadra di Costantini nell'ultima partita di Belfast. Rispetto all'Irlanda del Nord due novità per San Marino, con Michael Battistini e Alessandro Tosi che hanno preso il posto di Lorenzo Lunadei e Alessandro Golinucci. Sarà una sfida inedita per San Marino, che per la prima volta in 199 partite ufficiali ospita sul Titano la Danimarca.