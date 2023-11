SERIE D

Cassani: "Punto d'oro in una giornata no". Baiano: "In queste condizioni non si doveva giocare"

Il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani non cerca alibi: "abbiamo giocato una partita sotto ritmo, ma il punto è ottimo". Per l'allenatore Baiano resta un grande rammarico ma -dichiara- questa gara era da rinviare per maltempo