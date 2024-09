Cevoli con il vento in poppa. Cecchetti per limitare i danni

Svecchiare, ricostruire, rimodellare: erano questi i termini più usati da Roberto Cevoli all'indomani della sua nomina a CT della Nazionale Maggiore di San Marino. Coerenza allo stato puro per l'ex Reggina, per il quale le buone notizie non finiscono mai. Ancora forte l'eco della prima vittoria in competizioni ufficiali ottenuta, udite udite, con un Under 23. L'età media della squadra schierata dal primo minuto da Cevoli contro il Liechtenstein è di 23,8 anni. Si passa dai 37 di Dante Rossi ai 18 di Giacomo Benvenuti. Gli unici over 23 sono Nicola Nanni, fresco di Torres, con 24 anni, Michele Cevoli con 26, e Alessandro Golinucci con 29. Il resto sono tutti under 23.

Per anni in Nazionale sono state fatte rispettare delle gerarchie, sgretolate in pochissimo tempo dal nuovo CT, il quale si è posto come primo obiettivo far giocare chi merita; a seguire contano le categorie e le caratteristiche. Ecco perché, in questa Nazionale, va in campo chi si guadagna la maglia a prescindere dall'età anagrafica. È bene inteso che la prima vittoria in partite ufficiali non ha risolto tutti i problemi, ma la Nazionale partirà domani mattina per la Moldavia con le valigie cariche di entusiasmo per affrontare i padroni di casa, capaci di battere 2-0 Malta nel Gruppo D2. Moldavia – San Marino è in programma martedì 10 settembre alle 17, mentre la sera, alle 20.45, si affronteranno Andorra – Malta.

Ufficiale il match dell'Under 21 di Matteo Cecchetti, penultimo impegno del biennio per i biancoazzurrini contro la Turchia, ormai fuori dai giochi qualificazione. Il CT deve recuperare forze ed energie dopo il dispendioso match contro l'Italia, dove in diversi hanno chiuso con i crampi. Una gara alla volta, e chissà se l'Under, capace di reggere l'Italia per almeno un'ora, non possa regalare sorprese anche contro una Turchia rilassata; ma questo non significa che regalerà nulla. La sfida delle sfide, in questo biennio, è quella del prossimo 15 ottobre, alle ore 18.30, quando l'Under 21 di San Marino affronterà i pari età della Lettonia, unica vera e concreta possibilità di strappare un risultato positivo. Cosa che è già successa alla prima di Cecchetti sulla panchina dell'Under 21. Era il 22 marzo 2022: San Marino – Lettonia 0-0. Ricordiamo che l'Under 21 recentemente ha battuto 3-0 Gibilterra con una tripletta di Zannoni, ma in quel caso si trattava di un allenamento congiunto, “amichevole non omologata”.