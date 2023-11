Chiara Beccari eletta Best Italian Girl Player Under 21

Chiara Beccari è stata eletta Best Italian Girl Player Under 21. L'attaccante della Juventus in prestito al Sassuolo si aggiudica questo riconoscimento nell'ambito del Golden Boy 2023, evento organizzato da Tuttosport dal 2003, che dal 2018 assegna anche i premi al femminile. Il Golden Boy 2023 è il giocatore del Real Madrid Jude Bellingham. Per il Real è doppietta con il Golden Girl assegnato a Linda Caicedo.

Nell'ambito dell'evento premi anche per Erling Haaland (Manchester City) e Aitana Bonmati (Barcellona) vincitori rispettivamente del Golden Player Man e Women. Giorgio Scalvini dell'Atalante è invece il Best Italian Player Under 21.