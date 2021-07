Il Tre Penne é partito per la Georgia dove domani sera affronterà la Dinamo Batumi nel ritorno del primo turno di Conference League. Alcune ore di ritardo per la partenza dei biancazzurri dall’aeroporto di Rimini, come ci spiega il nostro inviato Alessandro Ciacci

Nel video l'intervista a Luca Nanni, Segretario Generale Tre Penne