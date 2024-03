Coppa Titano, La Fiorita con un piede in finale: 4-1 al Tre Penne

Una Fiorita ai limiti del perfetto mette una seria ipoteca sulla finale di Coppa Titano rifilando un netto 4-1 al Tre Penne. Partita indirizzata già dalle prime due occasioni di serata, che valgono altrettanti gol: neanche 2' e Grandoni va in profondità per l'inserimento di Jacopo Semprini, servizio in area dove Amati è libero e impeccabile nella stoccata del vantaggio. Il bis al 18°, stavolta da destra: qui Semprini allarga e Zafferani crossa per Guidi, sbucato tra Lombardi e Rosini per il tocco a rete.

Il Tre Penne accusa e per vedere una reazione tocca attendere il finale di frazione, quando si sfiora l'accorcio: gran corridoio di Dormi per Badalassi che salta Vivan e incrocia, la palla attraversa tutto lo specchio e Scarponi, sul secondo palo, non trova la deviazione. Ripresa e qui la partita si accende: Scarponi dentro per Nigretti, controllo di mancino a liberarsi il destro e deviazione in angolo di Grassi. Quindi Dormi salta Semprini e va ancora da Nigretti, la cui schiacciata sporca diventa assist per l'accorcio di Badalassi, invalidato da un tocco di braccio dello stesso bomber.

Città spinge forte ma a La Fiorita basta un'uscita in ripartenza per fare male di nuovo: Guidi riceve la verticale di Semprini e da appena dentro la sua metà campo arriva indisturbato fino all'area avversaria per la doppietta personale, con una deviazione di Rosini a spiazzare inesorabilmente Migani. Nonostante la mazzata il Tre Penne ne ha ancora per reagire e stavolta accorcia per davvero: Nigretti e Battistini recuperano e Giovagnoli crossa, l'anticipo di Grandoni su Barretta schizza al limite da Pieri che stoppa e scarica in angolo basso.

Discorso qualificazione riaperto per appena 3', dopodiché, sul lancio di Amati, Zampano sfila su Nigretti e la mette morbida per Rinaldi, letale nel piazzare il poker col piatto al volo. Lo stesso Rinaldi, entrato benissimo in partita, va poi a innescare Olcese per la manita, qui Lombardi è bravo nel tergiversare e stopparlo in scivolata. Badalassi che riceve da Nigretti e manda appena alto dal limite è l'ultimo acuto offerto dal Tre Penne, al quale, per ribaltarla, servirà un ritorno oltre i limiti del perfetto.