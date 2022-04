Coppa Titano: le semifinali di ritorno

Si riparte dal 3 a 0 del Tre Fiori alla Fiorita e dal 2 a 0 della Folgore al Domagnano. Inutile negare che le squadre di Luca Borgagni e Omar Lepri hanno messo una bella ipoteca sulla finale in programma sabato allo Stadium ma è certo che anche le compagini di Oscar Lasagni e Massimo Mancini faranno di tutto per provare a capovolgere il risultato. Alla Fiorita servirà un impresa per cancellare una partita dove i detentori del titolo hanno sbagliato praticamente tutto. Il passivo è pesante ma è proprio nei momenti di difficoltà che la squadra di Montegiardino ha saputo trovare risorse inaspettate e questo è un aspetto che i gialloblu di Fiorentino non possono permettersi di sottovalutare.



Per la sfida di domani sera, ore 20.45 ad Acquaviva. Oscar Lasagni recupera Danilo Rinaldi mentre il Tre Fiori dovrà rinunciare per squalifica a Gjurchinoski. Discorso analogo per Folgore - Domagnano. Ai giallorossi servirà una grande partita per riaprire il discorso qualificazione contro un avversario, già battuto per due volte in campionato. La Folgore, dal canto suo, ha dimostrato che nei momenti decisivi, i giallo-rosso-neri hanno sempre risposto presente. Dopo un gara ricca di episodi e polemiche, ci si attende un altra battaglia, sportivamente parlando. Una sfida alla quale non potrà partecipare il difensore Michael Parma, squalificato per una giornata.