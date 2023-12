sentiamo Matteo Prandelli

5° successo in fila per il Cosmos e 10° gol in 6 partite per Matteo Prandelli, salito a 14 totali e decisivo nel procurarsi, e trasformare, il rigore della vittoria: "È stata una vittoria di carattere, la squadra sta aumentando i ritmi e di conseguenza ha imparato a soffrire".