Nel video l'intervista al CT Fabrizio Costantini

"Una prova superlativa, abbiamo anche fatto divertire", sottolinea il CT Fabrizio Costantini. Che sul gol di Golinucci, il terzo della sua gestione e il primo in partita ufficiale, aggiunge: "Il più bello con me in panchina? Non so mica, si porta anche un po' di amarezza, perché era una partita da pareggiare assolutamente".