Dopo la Coppa torna il Campionato

Si conclude nel week-end il tour de force per le squadre del calcio sammarinese, impegnate in 15 giorni in quattro giornate di Campionato e il ritorno degli ottavi di Coppa Titano. Il programma del settimo turno propone quattro sfide al sabato. Allo Stadio Federico Crescentini il Tre Penne incontra il Cosmos, in quello che è quasi un testa-coda con la squadra di Città seconda in classifica che sfida il fanalino di coda del campionato. I gialloverdi condividono l'ultimo posto con il Cailungo, impegnato in questa giornata a Montecchio contro il Murata. I bianconeri sono in un buon momento di forma, con 7 punti in campionato e il passaggio del turno in Coppa.







E' ripartito proprio dalla Coppa il Domagnano, reduce da due ko di fila in campionato. I giallorossi cercano punti contro il Faetano, con i gialloblu che vengono dallo 0-0 con la Folgore e l'accesso ai quarti. Nel programma del sabato anche Fiorentino – Pennarossa. I biancorossi di Andy Selva non vincono in campionato dal 3 ottobre, 2-1 al Cailungo, i rossoblu hanno battuto la Juvenes/Dogana e sono in serie utile da tre giornate. Nelle partite della domenica il Tre Fiori di Matteo Cecchetti è di scena a Montecchio. I gialloblu occupano la quinta posizione. L'avversario è il San Giovanni, lontano appena due punti. Percorso praticamente speculare per le due formazioni, la differenza è nell'ultimo turno giocato, vittoria per il Tre Fiori, pari per il San Giovanni. A Domagnano si gioca Virtus – Folgore. Per i neroverdi di Bizzotto un punto nelle ultime due giornate, con la squadra di Falciano davanti di appena una lunghezza. I campioni in carica sono in ripresa. Completa la giornata la partita tra la Juvenes/Dogana e La Fiorita. La capolista, detentrice della Coppa Titano, ha saltato gli ottavi di finale, minuti in più nelle gambe per la squadra di Serravalle e Dogana che arriva all'impegno con un bilancio di 4 sconfitte, 1 vittoria e 1 pari. Riposa in questa giornata la Libertas. Calcio d'inizio alle 15.