Due Nazionali al Cosmos: Simoncini e D'Addario

Continua a rinforzarsi il Cosmos, società che ha chiuso la scorsa stagione all'ultimo posto. Due Nazionali come il portiere Aldo Simincini e il difensore Alessandro D'Addario vestiranno la maglia giallo/verde.



Simoncini, classe 1986, ha difeso in passato la porta di Riccione, Bellaria, San Marino Calcio, Modena, Cesena, Libertas e Tre Fiori vincendo tre Coppe Titano, due Supercoppe Sammarinesi, un Campionato Sammarinese, due Golden Boy e un Pallone di Cristallo. Ha anche collezionato fino ad oggi 64 presenze nella Nazionale di San Marino. Il nuovo estremo difensore del club di Serravalle dichiara: “Quello della Cosmos è un progetto molto stimolante e non vedo l’ora di cominciare. Come obiettivo, partiamo dai 5 punti della scorsa stagione affrontando ogni partita per vincere. Vista la rosa completamente rinnovata, sarà importante conoscersi e diventare squadra nel minor tempo possibile. Quest’anno, a differenza degli anni passati, sarà fondamentale partire subito col piede giusto. Da parte mia, ci sarà il massimo impegno per cercare di portare il mio contributo alla squadra”.

D’Addario, classe 1997, ha totalizzato finora 20 presenze nella Nazionale di San Marino e vestito nelle scorse stagioni le maglie di Pianese, Rimini, La Fiorita, San Marino Calcio e Tre Fiori. Il suo palmares: un Campionato di serie D, una Coppa Titano, un Campionato Sammarinese, una Supercoppa Sammarinese e un gol con la Nazionale Under 21 di San Marino contro i pari età della Repubblica Ceca. Il nuovo terzino della Cosmos afferma: “Sono molto contento di aver sposato questo progetto sportivo, sarà una sfida affascinante. Proveremo a far qualcosa di importante. Ho ricevuto in questi giorni altre offerte importanti, anche provenienti dall’Italia, ma la chiamata di mister Berardi è stata fondamentale e ho deciso di sposare la causa della Cosmos. Non vedo l’ora di iniziare!”.