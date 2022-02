Elezioni federali: i complimenti dei presidenti UEFA e FIFA

Attraverso due lettere firmate dai rispettivi presidenti, i massimi organismi calcistici del mondo e del continente hanno tenuto ad esprimere le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Federale della FSGC. Il numero uno della FIFA Gianni Infantino, rivolgendosi al Presidente Marco Tura, ha esordito complimentandosi con lui e con i membri del CF eletti e rieletti per il risultato conseguito lunedì sera, per poi ringraziare direttamente il suo omologo sammarinese, come si legge, “per il tuo lavoro e il tuo importante contributo allo sviluppo del nostro sport e alla promozione dei suoi valori a San Marino e in Europa.” Nel finale della missiva gli auguri di un buon lavoro e l’auspicio di continuare a lavorare in sinergia per “la crescita e la prosperità del calcio.”

Dello stesso tenore anche la lettera redatta dal Presidente della UEFA Aleksander Čeferin, il quale ha espresso a sua volta le proprie felicitazioni a Marco Tura per la sua rielezione, sottolineando come questo sia avvenuto per “aver mostrato, con la tua squadra di dirigenti, che cosa si può ottenere lavorando con la testa e con il cuore.” Čeferin prosegue portando alcuni esempi di buona gestione, come i risultati più che positivi conseguiti dalla FSGC quando, nel 2019, ha contribuito all’organizzazione dell’Europeo Under 21, o come il varo di progetti infrastrutturali di grande importanza anche strategica, su tutti l’arena del calcio a 5 a Serravalle, per concludere con la menzione della nuova identità aziendale e del piano strategico lanciati dalla Federcalcio sammarinese in occasione del suo 90° anniversario. Di particolare effetto la chiusa, dove il Presidente UEFA ricorda le sfide degli ultimi due anni: passaggi dolorosi che non hanno però minato il naturale ottimismo che caratterizza la “gente del calcio”. Perché, prosegue Čeferin poco prima di ribadire al suo omologo sammarinese che la Uefa offrirà sempre al calcio di San Marino tutto il supporto che gli sarà necessario, “nulla come questo meraviglioso sport, che abbiamo il privilegio di dirigere, unisce e avvolge milioni di persone nella stessa irresistibile passione.”