Euro 2024, San Marino - Danimarca: le limitazioni al traffico in vista della partita

Si avvicina la partita San Marino - Danimarca, valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

La Fsgc segnala con un comunicato alcune limitazioni al traffico, fra oggi e domani, ad eccezione che per veicoli autorizzati.

Ecco le vie e i parcheggi che resteranno chiusi:

− Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi): divieto di transito e sosta dalle ore 06.00 di lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 06.00 di mercoledì 18 ottobre 2023,

− Via Rancaglia, dall’ultimo civico all’incrocio con Piazzale Giovanni Paolo II: divieto di transito e sosta dalle ore 00:00 di martedì 17 ottobre 2023 alle ore 06.00 di mercoledì 18 ottobre 2023;

− Piazzale Giovanni Paolo II (e aree adiacenti alla Palestra Casadei): divieto di transito, sosta e fermata dalle ore 00.00 di martedì 17 ottobre 2023 alle ore 15.00 di mercoledì 18 ottobre 2023;

− circolazione a senso unico (con direzione Via Rancaglia – Via Abate Stefano, utilizzando il lato destro della strada) in Via Olnano dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di martedì 17 ottobre 2023;

− circolazione a senso unico (con direzione Strada La Ciarulla – Via G. Baronio, utilizzando il lato destro della strada) in Via Costa del Bello dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di martedì 17 ottobre 2023.



I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.