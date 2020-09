Europa League: i "gialli" costano 7800 euro alle squadre sammarinesi

Il giudice sportivo della UEFA ha sanzionato La Fiorita e Tre Penne per un ammontare di 7875 euro dopo le partite di Europa League contro Coleraine e Gjilani. Nello specifico 4500 euro per il club di Montegiardino e 3375 euro per quello di Città. La decisione è stata presa dall'organo di Controllo, Etico e Disciplinare della UEFA che ha inflitto le due sanzioni per condotta impropria dei due club come stabilito dall'articolo 15, comma 4 del regolamento disciplinare che fa riferimento al numero di ammonizioni.

Sul sito della UEFA sono state pubblicate anche le motivazioni dell'organo d'appello relative al caso che ha visto l'esclusione della Folgore dall'Europa League 2020 2021 in merito alla vicenda calcio scommesse. Il caso ha visto la Folgore rappresentata dal presidente Mauro Duca e la UEFA dall'ispettore Giulio Palermo. L'organo d'appello era presieduto dallo spagnolo Pedro Tomas.