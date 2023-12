Il successo numero due delle Titane arriva lontano da Acquaviva, proprio come il primo. Era la seconda giornata ed era la trasferta di Tavagnacco. Stavolta c’è anche qualche “addobbo” in più, per esprimerci in puro gergo natalizio. Ci sono, ad esempio, le prime gioie di Bonnín e Manzetti. E c’è anche la prima domenica con la porta mantenuta inviolata. A Cuneo, Fredoom - San Marino Academy 0 a 2.