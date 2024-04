Femminile: storico esordio della Nazionale Under 16

Fra sette giorni esatti la Nazionale femminile Under 16 farà il suo storico esordio in gara ufficiale. Ciò avverrà nel contesto di un evento che, pur avendo carattere internazionale, si svolgerà entro i confini della Repubblica di San Marino. L’ultima nata fra le Selezioni della FSGC, la primissima al femminile, inizierà il suo cammino nel Torneo di Sviluppo UEFA il 16 aprile, quando affronterà la Georgia. Palla al centro alle 16:30 A tenere a battesimo la manifestazione, però, non saranno le padrone di casa biancoazzurre, bensì Lussemburgo ed Estonia, l’una di fronte all’altra sempre martedì 16 aprile, ma alle 10:30 del mattino.

Lussemburgo e Georgia inaugureranno la seconda giornata di gare, giovedì 18 aprile, sfidandosi sempre alle 10:30, mentre alle 16:30 le ragazze di casa se la vedranno con la Georgia. Ci sarà invece perfetta contemporaneità nei due incontri della terza e ultima giornata di gare. Domenica 21 aprile Georgia ed Estonia si sfideranno alle 10:00, esattamente come Lussemburgo e San Marino. Tutte le gare delle sammarinesi andranno in scena ad Acquaviva, così come le altre del torneo ad eccezione di Georgia-Estonia, ospitata a Montecchio.