Femminile U19: la Lazio passa a San Marino

San Marino Academy - Lazio

La Lazio passa a San Marino 4-1. Le biancocelesti s'impongono allo stadio Ezio Conti di Dogana trascinate dalla super prova di Sarah Mattei, autrice di un poker di reti. Bastano meno di due minuti alla Lazio per sbloccare la partita. Sulla respinta della difesa sammarinese, il pallone arriva al limite dell'area dove Sarah Mattei controlla e calcia in porta, il portiere tocca ma non abbastanza da deviare. La riposta delle Titane è con una punizione di Prencipe bloccata dal portiere ospite. Al 9' la Lazio potrebbe raddoppiare: gran palla nello spazio per Mattei che calcia di prima intenzione in porta, mandando di poco a lato. La Lazio ha un'altra opportunità poco dopo quando colpisce la traversa con Flavia Sgambato. A metà primo tempo la San Marino Academy trova il pareggio con Ramona Naghi sugli sviluppi di un corner. La numero 2 del Titano firma così il pari Prima della fine di tempo la Lazio ha l'occasione del nuovo vantaggio in contropiede con Mattei che incrocia un gran tiro che il portiere sammarinese riesce a toccare e deviare sul palo evitando così la rete. All'intervallo è 1-1. Buon avvio ospite nella ripresa con la Lazio che ha l'occasione per il nuovo vantaggio. La San Marino Academy ci prova con una paio di conclusione da fuori (0552) e su calcio d'angolo ha l'opportunità per il vantaggio con Giuliani direttamente dalla bandierina, la palla sbatte contro il palo e nessuna compagna riesce a deviare. Il vantaggio lo trova la Lazio con Sarah Mattei al 10'. Errore della difesa sammarinese, le biancocelesti riconquistano palla, la numero 10 s'invola verso la porta avversaria e poi batte Piazzi. La Lazio centra un altro palo con un bel tiro di Della Vecchia (22:18) con un bel tiro dalla distanza. Le ospiti segnano ancora con Sarah Mattei che calcia da fuori e sorprende il portiere di casa. Prima della fine arriva anche il 4-1, ancora con Sarah Mattei a sei minuti dalla fine di partita. La Lazio vince a San Marino 4-1 e sale a 31 punti in classifica, occupando l'ultimo posto che vale i play off. Titane che restano a quota 16 punti.