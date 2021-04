Folgore-La Fiorita 1-2, gialloblu seconda finalista di Coppa Titano

L'immagine simbolo della partita è oltre il 90': tutta La Fiorita che va ad abbracciare il proprio portierone, Gianluca Vivan. Il rigore parato a Dormi regala la finale a Montegiardino, al termine di un match sofferto e combattuto contro una Folgore mai doma. La vecchia guardia, però, fa la differenza: Vivan in porta, capitan Rinaldi davanti. Il 2-1 gialloblu nasce così e lascia Falciano con più di qualche rimpianto. A partire già dal 7' quando Errico mette dentro e Piscaglia, nel tentativo di anticipare l'avversario, la infila nella propria porta per il più classico degli autogol. Bicchiarelli è sorpreso ed incolpevole. La Folgore, però, non molla: Pasolini ha lo spazio per girarsi e calciare da fuori, Vivan allunga in corner e mantiene il vantaggio. Almeno fino al 37' quando, invece, non può nulla sulla pennellata dello stesso Pasolini direttamente da calcio di punizione: il 17 giallorossonero toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali disegnando una traiettoria perfetta. Neanche il tempo di esultare che, sull'altro versante, Peluso salta Rosini e ci prova. Superlativo Bicchiarelli che in tuffo dice di no al folletto de La Fiorita, il migliore per distacco tra gli uomini di Nicola Berardi.

Il secondo tempo è bloccato con poche occasioni e tanto nervosismo: a farne le spese sono lo stesso Berardi e Omar Lepri, entrambi costretti ad abbandonare il terreno di gioco in momenti diversi. Sul campo Rinaldi prende le misure: diagonale velenoso respinto in qualche modo dalla difesa della Folgore, poi Castellazzi commette fallo e l'azione sfuma. Ad un quarto d'ora dalla fine Loiodice crossa con il contagiri, Rinaldi sale in cielo, sovrasta Brolli e la mette all'angolino dove Bicchiarelli non può arrivare. 2-1 e la Folgore nuovamente costretta ad inseguire, quantomeno per i supplementari: la chance più ghiotta a 2 dalla fine quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore. Dormi sceglie la soluzione potente e centrale, Vivan si tuffa ma con la punta del piede riesce ad alzarla sopra la traversa e blindare un risultato che non cambierà più. La Fiorita torna in finale di Coppa Titano: il 15 maggio ci sarà il Tre Fiori per un'altra sfida non adatta ai deboli di cuore.