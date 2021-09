Folgore-La Fiorita, atto II con trofeo in palio

A due anni dall'ultima edizione disputata – quella 2020 saltò per la mancata assegnazione della Coppa Titano – torna la Supercoppa Sammarinese. È Folgore contro La Fiorita, i detentori del campionato contro i vincitori di coppa. Il trofeo che chiude il cerchio della stagione passata ripropone proprio l'ultima gara giocata, la finale scudetto decisa da Sottile per l'1-0 Falciano. "Di quella partita - dice il difensore della Folgore Cristian Brolli - dovremo ripetere l'intensità, anche se non potrà essere la stessa di quella finale. L'intensità, la voglia di vincere e di alzare quella coppa. Il mister ha le idee chiare, magari cambieremo anche modulo e situazione di gioco, ma l'intensità sarà quella". "C'è ancora rimasto lo scotto dall'ultima sfida con la Folgore - aggiunge il difensore della Fiorita Andrea Grandoni - per questo vogliamo assolutamente vincere. In quella finale abbiamo dimostrato il nostro valore, esprimendo il gioco già messo in mostra nella stagione regolare. Stavolta dovremo avere più cattiveria, perché quella sera abbiamo creato diverse occasioni da gol ma non siamo stati bravi a sfruttarle e loro ci hanno punito".