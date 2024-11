Golinucci: "Le giocate non sono casuali, ma provate con il mister". Lazzari: "Momento fantastico merito di tutti"

Nel video le interviste a Alessandro Golinucci e Lorenzo Lazzari

"Le giocate che avete visto stasera - commenta Alessandro Golinucci, centrocampista San Marino - non sono arrivate in modo casuale ma le abbiamo provate con il mister in allenamento, e il mio gol è venuto proprio così. Una vittoria maturata già dall'inizio, nel senso che abbiamo giocato 90 minuti e abbiamo dominato. Posso dire così perché la squadra ha girato veramente bene. Siamo andati sotto, ma sai, il calcio è un po' così, non va mai come deve andare. Però ci abbiamo creduto ed è una vittoria meritata sul campo."

"È stata una vittoria bellissima. - dichiara Lorenzo Lazzari, centrocampista San Marino - Dopo il gol che abbiamo preso abbiamo subito un po' la batosta, poi però siamo stati bravi nel secondo tempo a rientrare spingendo a tutto e trovando il gol del pareggio. Poi tutti bravi, veramente, a vincere la partita: tutta la squadra, tutti, chiunque, tutti. Anche prima del loro gol secondo me meritavamo noi, eravamo noi che attaccavamo, abbiamo avuto occasioni. Bravi tutti, sono felicissimo."

