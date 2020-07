Il 4 e 8 novembre la doppia sfida con la Danimarca

Si giocherà il 4 e l' 8 novembre la doppia sfida tra San Marino e Danimarca, spareggio play off del Campionato Europeo di Futsal. San Marino, come da programma originale, ospiterà la gara di andata, che sarà disputata con ogni probabilità al Multieventi Sport Domus; il ritorno, quattro giorni dopo, si terrà invece in Danimarca.