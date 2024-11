Il derby è del Cosmos: 4-1 alla Folgore

Il Cosmos era chiamato ad un pronto riscatto dopo il ko a sorpresa con il San Giovanni e non ha tradito le attese. La Folgore dà battaglia ma il derby del castello di Serravalle va agli uomini di Omar Lepri, con un 4-1 pesante per quello che si è visto in campo. Primo tempo giocato ad altissima intensità e che Falciano sblocca subito: ingenuità colossale di Loiodice che non controlla, Semprini scivola e allora sulla palla vagante si avventa Alessandro Bitti che fa 1-0 quando non sono passati nemmeno 5 minuti. Partenza sprint per la Folgore che non si ferma: ancora Bitti con il mancino, a fil di palo. Ma il match vive di fiammate e il Cosmos, colpito a freddo, riemerge: Tourè cerca un dribbling avventato e perde la sfera. Ripartenza con il lancio di Rinaldi a servire Ben Kacem che punta l'avversario, si accentra e la infila all'angolino dove Guddo non può arrivare. 1-1 e Serravalle torna in quota. Errico fallisce l'immediato sorpasso quando, di testa, centra Guddo già a terra. Clamorosa invece la risposta dell'estremo difensore della Folgore al tramonto della prima frazione: Guddo smanaccia la punizione e poi si supera sul mancino a botta sicura di Ben Kacem, anche con l'aiuto della traversa.

Dall'altra parte non è da meno il collega Celato, entrato al posto dell'infortunato Semprini: Bitti arriva con i tempi giusti e va di prima intenzione, il portiere del Cosmos ci mette la “manona” ed alza in corner. Avvio di ripresa griffato Folgore: Bitti forte e teso in mezzo, Facchetti è ben appostato per il tap-in ma centra la traversa da pochi metri. Sfortuna e imprecisione condannano i ragazzi di Lasagni anche perché Tourè sbaglia ancora e atterra Pierri in area qualche minuto più tardi. Calcio di rigore sacrosanto, Rinaldi dal dischetto spiazza Guddo e completa la rimonta Cosmos. Sigillata, poi, dalla perla di Lorenzo Pastorelli: il neo-entrato cerca lo spazio per il mancino a giro e trova una parabola perfetta, che muore all'incrocio dei pali. Il 3-1 del numero 7 è bellezza pura, e una pietra quasi tombale sul match. In fiducia Pastorelli cerca un altro eurogol calciando da lontanissimo, Guddo riesce a deviare e mettere in calcio d'angolo. Ma non ce n'è: in pieno recupero Ben Kacem firma la doppietta personale con un pallonetto millimetrico su Guddo in uscita. Poker Cosmos e sipario, il derby è gialloverde.