Il maltempo ritarda l'arrivo del Tre Fiori alle Faroe

Questa mattina intorno alle 11 la partenza del Tre Fiori dall'aeroporto di Rimini. Partenza posticipata di un’ora a causa delle avverse condizioni climatiche registrate a Vagar, unico aeroporto delle isole Faroe dove domani alle 19 locali, le 20 a San Marino, il Tre Fiori giocherà la gara d'andata dei preliminari di Europa League. La squadra è atterrata a Glasgow per uno scalo tecnico con rifornimento di carburante. Lo staff aeroportuale ha comunicato alla società giallo-blu, il perdurare delle pessime condizione meteo sulle Isole Faroe, posticipando la partenza. Il Tre Fiori si trova ora bloccato alI'Inverness Airport senza sapere quando, e se si ripartirà alla volta di Vagar. A rischio, a questo punto, l’allenamento programmato per le 19 considerando che una volta atterrata, la squadra dovrà salire sul pullman per arrivare al Nord Hotel che dista circa 100 chilometri dall'aeroporto.

AGGIORNAMENTO (17:40): A rischio la partita del Tre Fiori alle Faroe

AGGIORNAMENTO (18:40): Il Tre Fiori in volo verso le Faroe