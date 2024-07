Il Tre Penne affronta i maltesi del Floriana con quel sogno qualificazione...

Nel servizio l'intervista a Nicola Berardi, allenatore Tre Penne

Una delle squadre più vincenti del calcio maltese, con 26 campionati, 21 coppe e 2 supercoppe: il Floriana incute timore ma il Tre Penne ci deve credere anche perché gli ultimi precedenti delle formazioni sammarinesi contro quelle dell'Isola dei Cavalieri sono sempre stati positivi, anche se non è mai arrivata una qualificazione. La sognano invece i biancazzurri, freschi di cambio in panchina: dopo l'addio a Stefano Ceci, ecco Nicola Berardi che lo scorso anno ha già assaggiato la Conference League con il Cosmos.

Il Tre Penne esordirà in trasferta giovedì 11 a Malta, sette giorni più tardi il ritorno al San Marino Stadium. Della lista dei 22 non faranno parte Righini, Vandi, Barretta e Gaiani per motivi di lavoro. Inseriti nel gruppo volti nuovi e importanti come i due ex La Fiorita Armando Amati e Tommaso Guidi oltre ai portieri Colonna e Manzaroli, i difensori Boccioletti, Grieco, Vecchio e i ritorni di Nanni e Palazzi.

