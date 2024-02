Il Victor San Marino alla Viareggio Cup con i fratelli Benvenuti

Il Victor San Marino comunica che i fratelli Giacomo e Tommaso Benvenuti, classe 2006, sono stati aggregati alla squadra del Sassuolo che parteciperà alla 74° edizione del prestigioso della Viareggio Cup. Il “Viareggio” è una delle più importanti manifestazioni internazionali per la categoria Under 18 ed è motivo di grande orgoglio per la Victor avere due calciatori impegnati nella compagine emiliana vincitrice, tra l’altro, delle due ultime edizioni. L’evento vedrà impegnate 24 squadre, 9 italiane e 15 straniere, suddivise in 6 gironi ed inizierà lunedì 12 Febbraio. Nella prima giornata il Sassuolo, inserito nel Gruppo A1, affronterà i turchi del Galatasaray.