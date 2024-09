AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Ionita: "Non è stata una partita facile. Rinnovo col Lecco? Loro offerta non accettabile" Il CT Clescenco: "San Marino squadra dal futuro interessante".

"Non è stata una partita facile" dice il centrocampista della Moldova Artur Ionita. L'ex di Verona e Cagliari, svincolato, parla anche della trattativa sfumata per il rinnovo col Lecco, con cui ha giocato nell'ultima Serie B: "Col Lecco ho parlato una volta sola, ho dato pure la mia disponibilità ad abbassare il mio ingaggio ma l'offerta che mi hanno fatto non la posso accettare, al momento. Deciderò cosa fare entro questa settimana".

Il CT della Moldova Serghei Clescenco invece elogia San Marino: "È una squadra dal futuro interessante".

