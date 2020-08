La Fiorita e Tre Penne, ultimi giorni per puntellare la rosa

Gian Luca Bollini - Luca Nanni

Mercoledì 12 La Fiorita e Tre Penne dovranno consegnare alla UEFA la lista definitiva dei convocati per l'Europa League: c'è tempo per qualche ultimo innesto, con entrambe le squadre in cerca di un rinforzo in attacco. Sul mercato e sul sorteggio sentiamo Gian Luca Bollini, direttore sportivo della Fiorita, e Luca Nanni, segretario generale del Tre Penne.