La Fiorita manca l'aggancio al Tre Penne

Partita tutt’altro che memorabile quella di Acquaviva tra Fiorita e Fiorentino, con i gialloblu che sprecano la possibilità di agganciare il Tre Penne in testa alla classifica. Può sorridere invece la squadra di Malandri, che dopo aver bloccato sul pareggio la Virtus, si ripete con La Fiorita dimostrando di attraversare un ottimo periodo di forma. Primo tempo che definire soporifero è poco, l’unica occasione, se cosi si può definire, è questo cross basso che Guidi non riesce a convertire. Nella ripresa, qualcosa in più si vede. Bastano 45 secondi ai rossoblù di Fiorentino per arrivare alla conclusione: Abouzziane ci prova dalla tre quarti ma la palla termina altissima.







Dall’altra parte a provarci è ancora Guidi, ma anche il suo tentativo finisce ben lontano dai legni della porta di Bianchi. Entrambe le squadre fanno fatica a costruire, e allora si prova a sfruttare un piazzato ma il colpo di testa di Serra Sanchez viene facilmente addomesticato dal portiere rosso-blu. Al 18’ Pancotti manca l’aggancio per una questione di centimetri e non riesce a sfruttare il buon suggerimento a centro area. Le occasioni migliori si vedono tutte nell’ultimo quarto d’ora. Palla che si impenna in area rossoblù, con Rinaldi pronto a colpire ma il capitano gialloblù non riesce ad imprimere la forza necessaria. Cinque minuti più tardi, progressione di Ben Kacem, palla per Abouzziane che lascia partire un gran diagonale che si stampa sul palo. Ad Acquaviva, tra Fiorita e Fiorentino, finisce 0 a 0.