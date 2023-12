La Fiorita vince in rimonta: 2-1 al Tre Penne, decide Fatica al 90'

Sarà un gran Natale per La Fiorita che chiude il 2023 nel migliore dei modi: vittoria in rimonta nella “classica” contro il Tre Penne e 2° posto confermato, a -2 dalla Virtus. Prima chance griffata Città: Dormi vince il rimpallo con Amati e calcia dal limite, Zavoli la vede sbucare all’ultimo ma si distende e mette in angolo. Partono meglio i campioni di San Marino che vanno avanti dopo 7 minuti: cross con il contagiri di Vandi da sinistra, Pieri - lasciato colpevolmente solo a centro area - schiaccia di testa e non lascia scampo a Zavoli. 1-0 Tre Penne e match subito vivo. Anche perché La Fiorita tenta l’immediata reazione: Gasperoni sguscia in mezzo a due, palla dentro e Migani si rifugia in corner. Preludio al pareggio: Olcese duetta con Lunadei e ci prova, il braccio di Rosini è largo e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Olcese: trasformazione perfetta all’’angolino e al 21’ è già 1-1 con La Fiorita che torna in quota. Primo tempo divertente, con occasioni da una parte e dall’altra: altro corner insidioso di Amati, Migani respinge come può e la sfera tocca anche la traversa. Dall’altra parte incomprensione tra Fatica e Zavoli, Pieri cerca di approfittarne con il pallonetto da fuori, difettando nella mira. Fuori misura anche il tentativo di Jacopo Semprini, ben trovato da Amati tra le linee.

Nella ripresa la costante resta sempre l’equilibrio: Righini con la specialità della casa, calcio di punizione che si abbassa e bacia la parte superiore della traversa con il tocco impercettibile ma decisivo di Zavoli. Un legno a testa, mentre Migani è attento sul destro velenoso da fuori del neo-entrato Grassi. Nel finale La Fiorita sembra crederci un po' di più. E, sull'ennesimo corner battuto da Amati, Montegiardino fa saltare il banco: Fatica prende posizione e incorna proprio sotto all'incrocio dei pali, Migani non ci può arrivare e i gialloblu completano la rimonta. Un gol fondamentale, anche in ottica campionato. Il Tre Penne ci riprova con gli ultimi disperati assalti alla porta di Zavoli ma non basta: La Fiorita fa suo lo scontro diretto e resta a contatto della capolista.