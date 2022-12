Nel posticipo della 12esima giornata del campionato di Futsal, la Folgore ha battuto per 12 a 0 il Faetano ed ha agganciato il Fiorentino in testa alla classifica. Le due squadre, che hanno vinto le 11 partite fin qui disputate, si affronteranno nello scontro diretto il 9 gennaio, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le festività natalizie.