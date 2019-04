Novità nei play off 2019 di Campionato Sammarinese. La FSGC ha introdotto anche gli spareggi per le posizioni dal 5° all'8° posto. Le sfide coinvolgeranno le squadre perdenti nei quarti, che si affronteranno per stabilire il piazzamento dalla quinta all'ottava posizione. Le due semifinali sono in programma il 10 maggio, mentre le finali il 16 maggio. Tutte le gare si giocheranno con fischio d'inizio alle 20:45.