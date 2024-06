Movistar Plus racconta la Nazionale con "El Espíritu de San Marino"

Movista Plus racconta la Nazionale con "El Espíritu de San Marino"

È una storia che appassiona quella del calcio di San Marino. Una storia che passa per quella incredibile opportunità di poter vivere un sogno. Nel colore della maglia, nell'inno di una Nazione, che compete sul piano calcistico con i giganti del calcio internazionale. Una scoperta che, partita dopo partita, nonostante la sconfitta riesce a raccogliere sempre nuovi tifosi. Potremmo dire che è lo spirito di San Marino, o ancora meglio “El Espíritu de San Marino” che rende tutto così unico e incredibile. Lo hanno raccontato i colleghi spagnoli della rete Movistar Plus per la trasmissione Informe Plus. Programma che racconta storie di campioni dello sport, ma anche di quei protagonisti che sono lontani dai riflettori ma hanno un grande valore umano. Proprio il valore umano è l'aspetto più emozionante che il reportage girato sul Titano, tra ottobre e novembre 2023, è riuscita a fare emergere.

Un lavoro attento e preciso, con la direzione e la sceneggiatura di José Luis de la Osa e Edgar Delgado, la produzione di Sergio Primicia e Angela Carnal. Con i quali hanno collaborato Elías García come direttore della fotografica e Julio Ocampo come assistente di produzione. Oltre 90 minuti di emozioni per spiegare l'orgoglio di vestire la maglia di una Nazionale, anche se ultima nel ranking, che continua a lottare e rialzarsi dopo ogni sconfitta. Una squadra che guarda avanti, anche se l'avversario è impossibile, ma che con umiltà difende i suoi colori. Un'atmosfera speciale, che viene vissuta attraverso le parole dei protagonisti che hanno scritto le pagine di questa storia iniziata nel 1986 e diventata realtà con la prima partita contro la Svizzera nel novembre 1990. Un reportage emozionate grazie alle parole di chi la nazionale l'ha vissuta da giocatore oppure l'ha allenata o raccontata. “El Espíritu de San Marino” è una bella testimonianza di come il calcio di San Marino possa essere ancora vero e il sogno di ogni bambino. Una produzione distribuita in Spagna ed Andorra resa possibile grazie alla collaborazione con la Federcalcio di San Marino e con l'aiuto della UEFA.