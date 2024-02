Il Murata saluta l'attaccante brasiliano Rodrigues che passa ai sudcoreani del Siheung City, squadra professionistica militante in terza serie locale. Operazione che prevede un premio di formazione, da quantificare secondo i parametri Fifa, coi bianconeri che, in caso di futura cessione, avranno diritto al 20% del ricavato. Nella sua prima stagione in maglia Murata, Rodrigues ha messo insieme 3 reti e 3 assist in 17 presenze.