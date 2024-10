Nations League, Cevoli: "Contro Gibilterra non meritavamo di perdere"

"Parecchio rammarico, - sottolinea il ct Roberto Cevoli - erano rammaricati molto anche i ragazzi, questo è un bel segnale, vuol dire che si sono resi conto che potevano far risultato e quindi erano molto amareggiati, questo è un segnale positivo".

Ecco, guardando proprio nei due tempi. Increscendo nei due tempi, cioè nel senso, difficoltà a partire, poi a metà del primo tempo ci avete preso un po' più le misure, così nel secondo tempo.

"Sì, è tutto vero, poi sapevamo che era una partita difficile, soprattutto perché loro erano molto bravi in queste palle inattive, che è stata l'unica cosa che ci ha messo in difficoltà. Poi abbiamo commesso un errore grosso sul gol, poi dopo abbiamo fatto la partita noi, abbiamo avuto 4-5 occasioni abbastanza limpide per poter pareggiare, non ci siamo riusciti, però la squadra è stata molto viva, sempre in partita e secondo me alla fine è una partita che non meritavamo di perdere".

Il gol è arrivato attorno al 68', lì loro si sono un po' abbassati

"Noi abbiamo preso il pallino del gioco in mano e siamo stati molto pericolosi, però purtroppo non si è riusciti a fare gol. Zannoni è andato tre volte in palla gol, per una mezzala non è cosa da poco, Contadini ha avuto due o tre possibilità per calciare, non ha calciato, Nanni ha avuto l'occasione, abbiamo avuto Lazzari e Fabbri un colpo di testa alla fine, che se era un po' più bassa avrebbe fatto gol probabilmente. Quindi le occasioni le abbiamo avute parecchie, purtroppo manca sempre il guizzo vincente e oggi ci è andata male".