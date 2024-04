Nazionale femminile U16, spettacolo e gol ad Acquaviva: San Marino - Georgia 4-7

Tutta l’emozione sul volto delle ragazze per quella che è in assoluto la prima volta di una Nazionale sammarinese di calcio femminile. L’inno vissuto con grande intensità da squadra e staff tecnico.

Inizio brillante della squadra del CT Giacomo Piva. Subito pericolosa la Georgia con il tiro violento di Khelashvili che si infrange sul palo. il gol del vantaggio al minuto 17 con il centroavanti Tsikaridze. È immediata la risposta delle biancoazzurre che pareggiano a stretto giro con un pallone arcuato che mette in difficoltà il portiere Dobrovolskaya e sarà questo il primo gol di una nazionale sammarinese della storia del calcio femminile, ultimo tocco di Giulia Penserini. Poco dopo la mezz’ora le georgiane trovano il raddoppio con Khelashvili. Ed è ancora la Terenzi protagonista ad inizio ripresa quando tutta sola davanti al portiere non riesce a superarlo. Dal possibile 2-2 si passa all’1-3, il terzo delle georgiane lo firma Buchukuri. Elisa Terenzi con grande tenacia ci prova una volta, poi sulla seconda fa centro. La Georgia, come accaduto in precedenza a San Marino, fallisce la possibilità di andare sul 2-3, ottima la scelta in uscita di Mastronardi su Bulia. Dall’altra parte sentenza Elisa Terenzi per la doppietta personale e parità ristabilita.

Partita divertente le due nazionali non si risparmiano ed è ancora l’onnipresente Tsikaridze a trovare il gol del nuovo sorpasso con una conclusione dalla distanza. Amano Tsikaridze non perdona nemmeno su punizione. Tripletta per l’attaccante della Georgia. Di lì a poco arriva anche sesto gol della Georgia e poker per Tsikaridze. C’è gloria anche per la Berulava che trova su punizione il settimo gol per la Georgia. Nel finale ancora Elisa Terenzi che si porta a casa il pallone di una partita che resterà a lungo impressa nella sua memoria e in quella dei tanti appassionati di calcio femminile.

Risultato pesante ma diverse note positive nella prima per la Nazionale femminile under 16. Allo stadio di Acquaviva, torneo sviluppo UEFA, Georgia batte San Marino 4-7.