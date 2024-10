Per San Marino diverse le novità contro Andorra

Tre anni dopo la partita giocata allo Estadi Nacional per le qualificazioni ai mondiali, Andorra e San Marino tornano a sfidarsi. Il precedente, casalingo, in favore della nazionale pirenaica era stato di 2-0 con doppietta di Marc Vales nel primo tempo. Domani non ci saranno in palio i tre punti, ma come ribadito dai giocatori delle due squadre nel video di lancio usato per promuovere questa partita, tra Andorra e San Marino non è mai una vera e propria amichevole. Anche alla luce di quel 3-0 subito allo Stadium che in ordine di tempo rappresenta l'ultimo confronto fra le due squadre.

"Ogni partita ci deve servire per crescere - ha detto il ct Roberto Cevoli - questi ragazzi si devono fare esperienza e queste sono le partite giuste per potersela fare, perché è una squadra forte, è vero che è del nostro livello, però hanno della qualità, hanno un temperamento simile a quello di Gibilterra, però con più qualità, quindi sarà una partita molto difficile. Credo che sia questo, per prepararli poi eventualmente alle partite di novembre.

In questi mesi da commissario tecnico abbiamo capito che non hai problemi a far esordire i giocatori o puntare sui giovani, quindi direi che si va un po' verso un turnover?

"Sì, i ragazzi sono stanchi dalla partita che abbiamo fatto due giorni fa, quindi cercheremo, come dicevo prima, di fare esperienza ai ragazzi più giovani che stanno giocando un pochino meno".



Prevedibili diverse novità in vista del fischio d'inizio. Occasione dunque importante anche per chi non è stato impegnato per niente o solo parzialmente a Gibilterra. Sarà del match Tommaso Benvenuti, verso l'esordio da titolare con San Marino:

"Per noi in realtà sono sempre tutte importanti, chiaramente quando giochiamo con squadre che sappiamo che possono essere del nostro livello abbiamo la voglia poi di cercare di provare a portare a casa il risultato, però come ho detto prima per noi sono tutte importanti, quindi la affronteremo come ogni altra partita".

Un test anche in preparazione di quello che avverrà a novembre?

"Sì, a novembre sappiamo che ci giochiamo tanto, perché quasi forse per la prima volta ci giochiamo veramente qualcosa e proveremo in tutti i modi a portare a casa risultati importanti"