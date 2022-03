Rallenta il Tre Penne, avanzano Tre Fiori e Domagnano

Solo 4 gol nelle tre partite della domenica nel campionato sammarinese. Il Tre Penne prova ad allungare ulteriormente in classifica, considerando che in settimana dovrà osservare il primo dei due turni di riposo. La sfida con il Pennarossa si apre nel migliore dei modi. Sono passati appena 3 minuti quando Semprini serve un pallone in area per Imre Badalassi che firma il vantaggio del Tre Penne ed il ventesimo gol in campionato. La capolista però non ha fatto i conti con la caparbietà del Pennarossa che al novantatreesimo raggiunge il pareggio. Suggerimento di Codispoti per la deviazione vincente di Tiboni.

Rallenta il Tre Penne, ne approfitta il Tre Fiori che supera di misura il Faetano e consolida il terzo posto in classifica. Sul terreno di Domagnano va in scena una partita, bella, intensa e ricca di emozioni. Il gol che fa pendere l'ago della bilancia in favore della squadra di Borgagni, lo realizza Antonio Lentini con un preciso colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con lo stesso risultato, Il Domagnano piega la resistenza del Cosmos, fanalino di coda del campionato ma reduce da due pareggi consecutivi. Una sfida che si decide al minuto 82 con il puntuale inserimento di Nicolò Bacchiocchi. Per la squadra di Massimo Mancini si tratta della settima vittoria in campionato che significa anche una bella ipoteca sugli spareggi del turno preliminare.