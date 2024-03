Report Calcio: la fotografia sulla FSGC tra Campionato, Giovanili e Nazionali

È stato illustrato il Report Calcio, una vera e propria fotografia del momento della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Un documento che il presidente Marco Tura ha voluto commissionare a Deloitte, una società di consulenza aziendale tra le migliori nel campo e che conta oltre 450000 professionisti in tutto il mondo. A presentare e commentare le slide Francesco Iannamorelli, Financial Advisor.

Un report che, per la FSGC, aveva un doppio obiettivo: mostrare pubblicamente l'obiettivo socio-economico all'interno del tessuto sammarinese e indicare traiettorie per una strategia vincente. Uno studio che ha avuto la durata di un anno, che ha avuto il compito di spiegare chi è la Federcalcio nel presente per capire dove potrà arrivare in futuro.

Contenuti che hanno spaziato dal censimento del calcio sammarinese – con 1733 tesserati e oltre 400 persone tra staff e arbitri – alla promozione del brand e le iniziative sociali, passando per i dati finanziari e alcuni cenni sul bilancio integrato. Ravvisati numeri importanti di una Federazione che ha creato valore. Rilevato, inoltre, un tasso di crescita del 4.3% in due anni tra i tesserati: Deloitte ha confermato che, in rapporto alla popolazione di San Marino, i passi avanti sono stati notevoli.