Nuovo acquisto per la San Marino Academy, che continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il secondo acquisto consecutivo a centrocampo è Giulia Fusar Poli, classe 1997 che arriva dalla Riozzese Como. Fusarpoli ha affrontato la San Marino Academy durante la scorsa edizione della Coppa Italia, uscendo sconfitta da una sfida al cardiopalma in cui le Titane - sotto 3-0 - hanno rimontato fino al 4-3 finale.