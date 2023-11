San Marino cede 2-1 alla Finlandia ma fa la storia con Berardi

Dopo un buon primo tempo chiuso sul risultato di parità, San Marino ha la grande occasione ad inizio ripresa con Simone Franciosi, la conclusione a botta sicura da dentro l’area trova una deviazione di un difensore che salva la Finlandia. Un minuto più tardi, al 50’, il vantaggio ospite con Soiri al termine di un’azione roccambolesca. Al 58’ il raddoppio porta la firma ancora di Soiri con piattone da fuori area. Il tris di Pukki viene annullato per fuorigioco dal Var. Nel finale Filippo Berardi conquista un calcio di rigore che l’attaccante del Cosmos va a realizzare. La Finlandia vince 2-1, terza partita di fila per San Marino in gol, 31’ in totale della storia dei Titani. Filippo Berardi diventa il terzo giocatore a segnare almeno due gol dopo Andy Selva e Manuel Marani.