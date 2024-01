San Marino, Roberto Cevoli: "Gruppo solido, ma puntiamo sui giovani"

Nel servizio l'intervista a Roberto Cevoli

Un mese da commissario tecnico o poco meno per Roberto Cevoli che a marzo farà il suo debutto in panchina nella prima amichevole della sua gestione. St. Kitts and Nevis il primo avversario dei Titani.

Una doppia sfida, il 20 e 24 marzo. Prima però, a Parigi l'8 febbraio, per conoscere gli avversari di Nations League. San Marino che con le ultime prestazioni ha creato anche aspettative di risultato.

Lunedì 29 gennaio il primo raduno della Nazionale targata Roberto Cevoli per iniziare la fase di preparazione agli impegni internazionali, ripartendo dal gruppo che chiuso il 2023.

Nel video l'intervista con Roberto Cevoli - ct San Marino