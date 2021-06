Il poker di Muriqi condanna la Nazionale di San Marino ma i biancazzurri tornano al gol in trasferta dopo quasi 4 anni dal centro di Palazzi in Azerbaigian. Questa volta è David Tomassini a segnare la rete del 4-1 nell’amichevole contro il Kosovo e a trovare la prima gioia con la maglia della Nazionale. Come detto, le marcature kossovare sono tutte del centravanti della Lazio: 2 nel primo tempo e 2 nel secondo.