Sergio Ramos, il difensore goleador che in Nazionale segnò il suo primo gol a San Marino

Con il gol segnato all'Inter in Champions League, Sergio Ramos ha segnato la rete numero 100 con la maglia del Real Madrid. Il difensore spagnolo ha raggiunto così 105 reti con la maglia dei club, ai quali vanno aggiunti i gol in nazionale. Con la Spagna, Sergio Ramos ha realizzato 23 reti. Le prime delle quali fu una doppietta contro San Marino il 10 ottobre del 2005. A Serravalle si giocano le qualificazioni a mondiali 2006. La Nazionale di Aragones s'impose per 6-0, con Sergio Ramos che al 31' firmo il 3-0 e la prima rete in Nazionale. Al terzo minuto della ripresa il poker spagnolo con doppietta proprio di Sergio Ramos.