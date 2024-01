Serie B Femminile: l'Hellas Verona batte 4-0 la San Marino Academy

Netta sconfitta per la San Marino Academy che perde 4-0 sul campo dell'Hellas Verona nella 13' giornata del campionato di serie B femminile. Scaligeri che chiudono il primo tempo 1-0 con rete nel finale di frazione di Stefania Dallagiacoma. Nella ripresa altre reti gialloblu con Alessia Rognoni, ancora Stefania Dallagiacoma e Irene Lotti. Titane sempre al terzultimo posto in classifica con la Freedom. Il big match di giornata tra Ternana e Lazio si chiude in parità per 1-1, risultato che permette al Parma di agganciare la coppia di testa a quota 34 punti grazie alla vittoria per 4-1 sul Pavia. Alle spalle delle tre capolista c'è il Cesena di Alain Conte con 31 punti.