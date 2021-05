Spareggi Play-Off: spazio alle sorprese

Si sono conclusi ieri gli spareggi che hanno così decretato gli accoppiamenti dei quarti di finale dei play-off. Non sono certamente mancate le sorprese con 3 delle 4 squadre che hanno sovvertito i pronostici battendo quelle meglio classificate al termine della regular season. L'eliminazione più clamorosa è sicuramente quella dei campioni in carica del Tre Fiori battuti dal Domagnano, qualificato ai play-off solamente all'ultima giornata grazie al pareggio contro la Folgore. Il 2-0 firmato Bonini e Ambrogetti ha estromesso i gialloblu dalla corsa allo Scudetto così come per San Giovanni e Juvenes/Dogana, eliminati rispettivamente da Murata e Virtus.









Entrambe le partite si sono chiuse con un 3-0 senza appelli. L'unica formazione ad ottenere l'accesso ai quarti da “favorita” e con 2 risultati su 3 a disposizione è stato il Pennarossa di Andy Selva grazie allo 0-0 contro il Fiorentino. Un dato sorprendente di questi spareggi è il fatto che nessuna delle squadre che godevano del vantaggio ereditato dalla regular season ha segnato alle avversarie, condizione che è risultata sufficiente solo ai biancorossi di Chiesanuova.